Ciudad de Albuquerque
VIGESIMOSEXTO CONSEJO
PROYECTO DE LEY DEL CONSEJO Nº. C/S O-24-1
PROMULGACIÓN Nº.
O-2024-003
PATROCINADO POR: Brook Bassan, a petición
ORDENANZA
DEMOLICIÓN ADMINISTRATIVA DE EDIFICIOS COMERCIALES INSEGUROS, ESTRUCTURAS ACCESORIAS INSEGURAS O VIVIENDAS NO APTAS PARA LA HABITACIÓN HUMANA, ADOPTANDO UN NUEVO ARTÍCULO EN EL CAPÍTULO 14 Y MODIFICANDO EL CÓDIGO UNIFORME DE LA VIVIENDA, CAPÍTULO 14, ARTÍCULO 3.
HCS Pub. April 5, 2024
PROYECTO DE LEY DEL CONSEJO Nº. C/S O-24-1
Ciudad de Albuquerque