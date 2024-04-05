Ciudad de Albuquerque
VIGESIMOSEXTO CONSEJO
PROYECTO DE LEY DEL CONSEJO Nº. O-24-2
PROMULGACIÓN Nº
O-2024-004
PATROCINADO POR: Tammy Fiebelkorn, a petición
ORDENANZA
POR LA QUE SE MODIFICA EL CAPÍTULO 14, ARTÍCULO 5, PARTE 1, SECCIONES 4 Y 9, UNA PARTE DE PELIGRO DE INUNDACIÓN Y CONTROL DE DRENAJE PARA SUSTITUIR LAS DESIGNACIONES DE ZONAS DE LA FEMA POR LLANURAS ALUVIALES DE 100 AÑOS DESIGNADAS POR LA FEMA, SUSTITUIR EL DATUM VERTICAL GEODÉSICO NACIONAL (NGVD) DE 1929 POR EL DATUM VERTICAL DE 1988 (NAVD 88) U OTRO DATUM ADOPTADO POR LA FEMA; POR LA QUE SE MODIFICA EL CAPÍTULO 14, ARTÍCULO 5, PARTE 1, SECCIONES 8, 9 Y 11, PARA INCLUIR LOS EQUIPOS MECÁNICOS; MODIFICANDO EL CAPÍTULO 14, ARTÍCULO 5, PARTE 2, SECCIÓN 15 PARA CAMBIAR EL PLAZO DE RECURSO DE 30 A 15 DÍAS Y MODIFICAR LA AUDIENCIA PARA QUE SE CELEBRE NO ANTES DE 15 DÍAS Y NO DESPUÉS DE 45 DÍAS EN VEZ DE NO ANTES DE 10 DÍAS Y NO DESPUÉS DE 30 DÍAS; MODIFICANDO EL CAPÍTULO 14, ARTÍCULO 5, PARTE 2, PARA INCLUIR TIERRAS SENSIBLES, UNA NUEVA SECCIÓN 18.
HCS Pub. April 5, 2024
PROYECTO DE LEY DEL CONSEJO Nº. O-24-2
Ciudad de Albuquerque