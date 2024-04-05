Ciudad de Albuquerque
VIGESIMOSEXTO CONSEJO
PROYECTO DE LEY DEL CONSEJO Nº. O-24-7
PROMULGACIÓN Nº.
O-2024-005
PATROCINADO POR: Brook Bassan, Dan Champine, Klarissa J. Peña, Nichole Rogers
ORDENANZA
POR LA QUE SE MODIFICAN LAS DISPOSICIONES GENERALES, CAPÍTULO 1, ARTÍCULO 1 DE LAS ORDENANZAS REVISADAS DE ALBUQUERQUE, 1994, PARA ACLARAR EL CÓMPUTO DEL TIEMPO Y LOS PROCEDIMIENTOS DE TRANSMISIÓN, Y PARA CODIFICAR LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LAS RESOLUCIONES.
HCS Pub. April 5, 2024
PROYECTO DE LEY DEL CONSEJO Nº. O-24-7
Ciudad de Albuquerque