PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-20-42
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO CUARTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-20-42
PROMULGACIÓN NÚM. O-2020-045
PATROCINADO POR: Lan Sena, a solicitud
ORDENANZA
PARA ENMENDAR LA ORDENANZA DE RELACIONES LABORALES PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CAMBIOS DE LA LEY ESTATAL RELATIVA A NEGOCIACIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS, PARA ACLARAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA NEGOCIACIÓN Y LAS PRÁCTICAS PROHIBIDAS, Y MÁS EXACTAMENTE PARA REFLEJAR LAS PRÁCTICAS ACTUALES Y LOS NOMBRES ACTUALIZADOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA CIUDAD.
HCS Pub. January 1, 2021