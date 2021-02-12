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PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-20-41
By Health City Sun on February 12, 2021
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO CUARTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-20-41
PROMULGACIÓN NÚM. O-2021-002
PATROCINADO POR: Isaac Benton, a solicitud
ORDENANZA
PARA ENMENDAR LAS SECCIONES 14-7-1-1, 14-7-1-2, 14-7-1-3, 14-7-1-4, 14-7-1-5, 14-7-2-2, Y 14-7-2-3 DE LA ORDENANZA DEL COMITÉ ASESOR DE SELECCIÓN PARA INCORPORAR SERVICIOS DE DISEÑO-CONSTRUCCIÓN EN EL PROCESO DEL COMITÉ ASESOR DE SELECCIÓN.
HCS Pub. February 12, 2021