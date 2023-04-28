CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO QUINTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NO. O-23-72
PROMULGACIÓN NO.
O-2023-012
PATROCINADO POR: Isaac Benton, a solicitud
ORDENANZA
PARA ADOPTAR UNA ENMIENDA DEL TEXTO DE LA ORDENANZA RELATIVA AL DESARROLLO INTEGRADO PARA EL ÁREA PEQUEÑA MAPEADA DE LA ZONA DE SUPERPOSICIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS (CPO-9 POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) DEL CORREDOR DE LA CALLE CUARTA NORTE CON RESPECTO A LA APLICABILIDAD Y LOS REQUISITOS PARA DISTANCIAS MÍNIMAS.
HCS Pub. April 28, 2023
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NO. O-23-72
CIUDAD de ALBUQUERQUE